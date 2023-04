„Katy und Ana“ in Solingen-Ohligs Das eigene Bistro als Familiensache

Beide eint seit langem ein Traum: Einmal ein eigenes Lokal zu betreiben – mit der persönlichen kulinarischen Handschrift. Den haben sich „Katy und Ana“ in ihrem gleichnamigen Café und Bistro an der Weststraße in Ohligs erfüllt, und das obendrein in denkbar komplizierten Zeiten: Im Jahr 2020, mitten in der Corona-Krise, die gerade die Gastronomie besonders beutelte. Bedenken habe man dennoch keine gehabt, erzählt Katerina Tranidou – und bereut habe man es erst recht nicht: So könne man sich „verwirklichen und alles selbst regeln“, ergänzt Anastasia Vakaka.