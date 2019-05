Ansichtssache : Birkerbad ist von zentraler Bedeutung für die City

Solingen Die Reaktivierung des alten Bades ist nicht vom Tisch. das ist eine gute Nachricht für die Stadt.

Eigentlich ist es kaum zu glauben. In diesem Sommer sind es mittlerweile acht Jahre her, seitdem der Schwimmbetrieb im Birkerbad am Rande der Innenstadt eingestellt wurde. Und fast genauso lange existieren – mehr oder weniger – ernstzunehmende Ideen, was mit dem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude aus den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts in Zukunft geschehen könnte.