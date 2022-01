Umwelt & Natur in Solingen : Wassermangel im unteren Lauf des Nümmener Bachs

An den Steinen unterhalb der kleinen Brücke über den Nümmener Bach in Höhe von Nümmen lässt sich erkennen, dass der Wasserstand des Bachlaufs augenblicklich wieder einmal eher niedrig ist. Foto: Peter Meuter

Solingen Dr. Jan Boomers von der Biologischen Station Mittlere Wupper sprach vor den Mitgliedern der Bezirksvertretung Gräfrath zum Zustand des Wasserlaufs.

In den zurückliegenden Jahrzehnten hat sich die bebaute Fläche in Gräfrath deutlich vergrößert. So sind Wohnquartiere und vor allem das Gewerbegebiet Dycker Feld immer näher an den Nümmener Bach herangerückt – was inzwischen unübersehbare Folgen mit sich bringt.