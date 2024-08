Landwirtschaft zum Anfassen Bio-Höfe in Solingen laden ein

Eine Hofführung und Aktionen stehen am Sonntag, August, von 10 bis 17 Uhr bei Julia und Theo Höffken auf dem Programm. Sie kündigen einen spannenden Streifzug vom Hofladen mit Café, auf die Felder und zu den vielen Tieren an. „Schon mal ein Huhn gestreichelt? Oder Tomaten direkt vom Strauch probiert? Alles bei uns möglich.“ Der Hof von Julia und Theo Höffken ist in 42659 Solingen, Hohenscheid 1.