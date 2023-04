Tipps Beliebte Biergärten in Solingen

Café Hubraum

Biker sind besonders willkommen im Café Hubraum in der Kohlfurth. Aber auch Wanderer, Radfahrer oder Personen, die mit dem Auto anfahren, werden nicht weggeschickt. Sie alle erwartet ein gemütlicher Biergarten direkt an der Wupper und eine preiswerte Küche, die in Anlehnung an Motorradnamen zum „Boxenstopp“ einlädt.