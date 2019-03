Mountainbike-Rennen in Solingen: Velo erwartet neuen Teilnehmer-Rekord

Info

Rennserie Im vergangenen Jahr wurde der Drei-Nationen-Cup zum ersten Mal in Solingen ausgetragen. In dieser Saison sind neun Events Bestandteil dieser internationalen Rennserie – vier davon finden in den Niederlanden statt, zwei in Belgien und drei in Deutschland.

Ziel Mit dem Drei-Nationen-Cup wollten die Radsportverbände aus Belgien, die „Königlich Niederländische Radsport Union“ und der Radsportverband NRW eine Rennserie auf internationalem Niveau und einem maximalen Anreiseweg von circa 300 Kilometern etablieren.

Informationen zu Zeitplan, Anmeldung und sportlichem Rahmen bietet Velo Solingen auf seiner Internetpräsenz an:

rennen.velosolingen.de