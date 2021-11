Neue Arena in Solingen : „Multifunktionsarenen sind defizitär“

Solingen Die Stadt hat eine Machbarkeitsstudie zur BHC-Arena vorgestellt. Sie soll jetzt im Rat und in Ausschüssen besprochen werden. Oberbürgermeister Tim Kurzbach pocht auf der Grundlage der Studie weiter auf eine Grundsatzentscheidung.

Am 16. Dezember soll der Stadtrat über den Grundsatzbeschluss zu einer möglichen „Arena Bergisch Land“ als Alternative zur sanierungsbedürftigen Klingenhalle abstimmen. Die Stadtspitze sieht in der Multifunktions-Arena am Weyersberg die richtige Wahl und möchte die weitere Planung voranbringen. Dazu stellte sie am Montag die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie vor, die die Grundlage für die politische Entscheidung sowie weitere Gespräche in der Sache bilden soll.