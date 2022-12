Bündnis „Lebenswerter Weyersberg“ in Solingen 1000 Unterschriften gegen Arena Bergisch Land

Mit ihnen wolle man im Rat einen Bürgerantrag stellen. Dem Bündnis gehe es nach eigenen Angaben darum, „den Verantwortlichen in Politik und Stadtentwicklungsgesellschaft deutlich vor Augen zu führen, dass es für den Bau der Arena Bergisch Land keinen Rückhalt gibt“. Karsten Römling vom Jugendstadtrat bemängelt in diesem Zuge die zu geringe Bürgerbeteiligung. „Dass sich bei Anwohnenden und Zivilgesellschaft kaum Unterstützung für die Arena findet, ist auch kein Wunder“, sagt er. Statt einem öffentlichen Diskurs habe die Stadt lieber rund 900.000 Euro in Gutachten gesteckt. „Außerdem haben viele Menschen aktuell ganz andere Probleme als ein teures Prestigeprojekt, das über die Verbesserung der Bedingungen für den Bergischen HC hinaus kaum einen Mehrwert für die Menschen in der Stadt schafft.“ Die Prioritätensetzung der Stadt sei „skandalös“, so Römling.