Diskussion um Kita-Gebühren BfS wirft Solinger CDU falsche Versprechungen vor

Die Bürgergemeinschaft für Solingen sieht den Solinger CDU-Landtagsabgeordneten Sebastian Haug (CDU) in der Pflicht, sich bei der schwarz-grünen Landesregierung in NRW für eine bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen bei der Kinderbetreuung einzusetzen. So hätten Haugs Christdemokraten im Landtagswahlkampf 2022 noch mit einem weiteren beitragsfreien Kita-Jahr „Stimmenfang“ betrieben, hieß es am Donnerstag bei der BfS.