Klinikum Solingen : BfS kontert Kritik von FDP und Grünen

Solingen Die Bürgergemeinschaft weist die Populismus-Vorwürfe der Liberalen entschieden zurück.

(or) Der politische Streit um die Zukunft des Städtischen Klinikums Solingen geht in die nächste Runde. So hat die BfS die Populismus-Vorwürfe der FDP am Freitag als „unsachliche Kritik“ zurückgewiesen und den Liberalen nun ihrerseits Konzeptionslosigkeit unterstellt.