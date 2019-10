Diskussion ums Solinger Krankenhaus : BfS fürchtet Klinikum-Ausverkauf

Solingen Bürgergemeinschaft attackiert andere Parteien und OB Kurzbach (SPD) scharf.

„Viele weitere Bereiche sollen wohl folgen“, hieß es am Dienstag bei der BfS, die davon ausgeht, dass die Verhandlungen über eine Kooperation mit dem ebenfalls kommunalen Krankenhaus in Leverkusen mittlerweile zumindest partiell gescheitert sind. „Nach dem (Teil-)Scheitern der Verbundgespräche soll als erstes die moderne und gut funktionierende Wäscherei des Städtischen Klinikums Solingen an einen Fremdanbieter ausgelagert werden“, mutmaßte die BfS in diesem Zusammenhang.