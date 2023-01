Ehemaliger Swingerclub in Solingen „Beverly“-Grundstück hat neuen Besitzer

INFO

Erotik-Club Das frühere „Beverly“ in Unterburg gehörte bis zu seiner Zerstörung im November 2014 zu den deutschlandweit beliebtesten Treffpunkten der sogenannten Swinger-Szene. Dabei stellte der Club am Ortsausgang von Unterburg im Bereich des Burger Bahnhofs auch einen wirtschaftlichen Faktor im Ort dar. So zog das „Beverly“ unter anderem Gäste aus dem europäischen Ausland an, die dann – ebenso wie viele Besucher aus allen Teilen Deutschlands – in Burger Hotels übernachteten und so für Einnahmen sorgten.