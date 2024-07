Betrug in Solinger Reisebüro Inhaber gefasst, Polizei sperrt Konten – Zahl der Geschädigten steigt

So wie bei Mehmet (Name der Redaktion bekannt): Die „letzte Mahnung“ kam am 22. Juli – mit freundlichen Grüßen, aber einer klaren Ansage: „Sollten Sie dieser Aufforderung nicht nachkommen, werden wir diese Angelegenheit unserem Inkassobüro übergeben.“ Es ging um 2324 Euro für einen Hotelaufenthalt in Antalya. „Ich war geschockt“, sagt Mehmet. Denn „diese Angelegenheit“ glaubte er am 27. Juni erledigt zu haben, rund einen Monat vorher: Damals bestätigte ihm das Reisebüro auf einem nicht unterschriebenen Quittungszettel die Zahlung von 3050 Euro für Flug und Hotel.