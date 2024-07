Betrug in Solinger Reisebüro Inhaber gefasst – Polizei sperrt Konten

Bereits zu Beginn der Woche hatten sich mehr und mehr Betroffene auf Facebook und in Google-Bewertungen geäußert. Ihnen zufolge soll der Inhaber des Reisebüros für Urlaubsreisen und Flüge zwar Geld erhalten, diese aber nicht bezahlt haben. Das erfuhren die Geschädigten mitunter erst, als sie am Flughafen standen oder bei Anreise mit dem Auto am Hotel ankamen. Es folgte eine Vielzahl von Anzeigen bei der Solinger Polizeiwache.