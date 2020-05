Urlaub im Bergischen Land : Abstand ist auch im Hotel weiter gefragt

Solingen Betreiber von Hotels und Ferienwohnungen in Solingen wie Rainer Niggemann und Sandrina Reichert hoffen für die nächste Zeit auf neue Touristen. Die Unsicherheit bleibt aber – und Vorsicht sowieso.

Wenn der Gast am Hotel eintrifft, findet er am Eingang erst einmal ein Zahlentableau vor. Mit Hilfe einer Kombination, die er bei seiner Buchung bekam, checkt er ein – und findet an der Rezeption einen Umschlag mit seinen Zimmerschlüsseln. Gezahlt wird ohnehin mit Karte. „Somit läuft alles ohne Kontakt ab“, skizziert Rainer Niggemann den derzeitigen Alltag in seinem gleichnamigen Hotel an der Wermelskirchener Straße. Das hatte auch in den vergangenen Wochen Besuch von beruflich Reisenden. Normalerweise habe sein mit 60 Betten ausgestattetes Haus, das malerisch auf dem Berg in Sichtweite zu Schloss Burg liegt, einen „guten Mix“ aus Touristen, Ausstellern und Geschäftsleuten, erklärt der Hotelier.