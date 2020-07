Stadt Solingen und Polizei sind informiert : Besucher aus Wuppertal sorgen in Gräfrath für Ärger

Gräfrath Die landschaftlichen Reize sind wirklich beeindruckend: Der höchste Punkt Solingens, der Gräfrather Wasserturm, liegt auf 276 Metern über Normalnull.

So ist der Bereich rund um den Turm zuletzt zu einem Treffpunkt zumeist junger Besucher aus der Nachbarstadt geworden. Wogegen die Gräfrather nichts einzuwenden hätten, würden sich die Besucher nur benehmen. Doch damit hapert es nach Ansicht mancher Bürger, so dass sich erst in dieser Woche wieder ein Anwohner beklagte. Die Gegend sei zu einem Treff „von Konsumenten weicher und härterer Drogen geworden“, sagte der Mann, der ferner monierte, dass Müll und frei laufende Hunde ebenfalls Probleme bereiteten. Dies sei, so der Gräfrather, vor allem für Läufer, aber auch für andere Spaziergänger ein ständiges Ärgernis.