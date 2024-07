Nach der Flutkatastrohe 2021 Besseres Warnsystem für Solinger Hochwasser-Hotspot

In der neuen Version kommt auf jeder Stadt- beziehungsweise Stadtteilseite eine Detailinformation hinzu. Dies ist eine Darstellung mit einer Abstufung in Ampelfarben, die für den jeweiligen Pegel den aktuellen Status und als Pfeil eine Tendenz – steigend oder fallend – anzeigt. Grün bedeutet Normalbetrieb, gelb bedeutet erhöhte Aufmerksamkeit und rot Hochwassergefährdung. Der Balken enthält zusätzlich eine Information über die Talsperrensteuerung, etwa ob die Abgabe aus der jeweiligen Talsperre sinkt, konstant bleibt oder steigt. Die Ampeldarstellung findet sich nun auch in dem Diagramm des Pegelstands wieder. So können Nutzer auf den ersten Blick erkennen, ob die Situation unkritisch ist (grün), ob erhöhte Aufmerksamkeit gefordert ist (gelb) oder eine Hochwassergefährdung besteht.