Besonderer Gottesdienst zum Valentinstag in Solingen-Unterburg Die Pfarrerin erzählt die erste Liebesgeschichte

Die erste Liebesgeschichte des Abends erzählt die Pfarrerin selbst. Als die Melodie von Sängerin Bianca Bencini verklingt, tritt Almuth Conrad ohne Manuskript ans Mikrofon. Sie erzählt von jenem Sommer 1988, in dem sie als 19-Jährige als Au-Pair-Mädchen in die USA aufbrach. Ein Jahr Portland. „Ich war in Ostdeutschland aufgewachsen und hatte plötzlich das Gefühl, die Welt steht mir offen“, erzählt Almuth Conrad. Und während sie am Flughafen noch auf ihre Gasteltern wartete, sprach sie ein junger Amerikaner an, der gerade mit großem Gepäck nach Hause kam und ebenfalls darauf wartete, abgeholt zu werden. „Wir unterhielten uns ein bisschen. Ich sagte dann: Bye bye.“ Zwei Wochen später klingelte bei den Gasteltern das Telefon. Kevin, der junge Amerikaner vom Flughafen, wollte mit der jungen Frau aus Deutschland sprechen. „Ich hatte nie ans Heiraten gedacht“, sagt die Pfarrerin, „ein halbes Jahr später gaben wir uns das Ja-Wort.“ Das war am Valentinstag 1989.