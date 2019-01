Berufungsverhandlung: Gericht verhandelt Trinkgelage mit Folgen

Solingen Geldstrafen und Führerscheinentzug hatte zwei Solinger am Amtsgericht Solingen ereilt, weil sie auf ihrer zügigen Fahrt von Solingen nach Remscheid und wieder zurück angeblich vom Alkohol beduselt und mit Extasy-Pillen berauscht waren.

Am Ende war nicht nur der eigene BMW geschrottet, sondern auch noch ein Laternenmast. Hinzu kam ein am Straßenrand abgestelltes Auto. Das Duo allerdings fühlte sich zu Unrecht verurteilt und legte nun Berufung ein.

Sie hätten an diesem Tag im Sommer 2017 in der Parkanlage am Bismarckplatz mit Freunden gefeiert. Es gebe etliche Partygäste, die das bezeugen könnten. „Ich lag auf der Parkbank und war total betrunken“, gab einer der 29-jährige Angeklagten an. Sein Kumpel (24) blies ins gleiche Horn, auch er könne sich an eine Autofahrt nicht erinnern. Ins Rollen gekommen war die Geschichte durch eine Zeugin, die mit im Auto gesessen haben will. Die junge Frau ist die ehemalige Schwägerin eines der Männer, zu diesem Zeitpunkt soll sie mit ihm ein „Techtelmechtel“ gehabt haben. Allerdings unterstellen die beiden Angeklagten der Zeugin nun, sie aus einem Rachegefühl heraus zu belasten.