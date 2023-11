Hoffnung auf mehr ausgebildete Erzieher Mildred-Scheel-Berufskolleg bietet neuen Bildungsgang an

In Solingen haben die Verantwortlichen eine offenbar große Nachfrage an diesem Bildungsgang ausgemacht. So hat eine Abfrage an 20 Real-, Sekundar- sowie Gesamtschulen ergeben, dass 52 Schüler und Schülerinnen Interesse an diesem Bildungsgang haben. Das nutze auch der Stadt Solingen: „Der hohe Bedarf an ausgebildeten Erzieherinnen und Erziehern kann im Rahmen der bereits bisher angebotenen Bildungsgänge nicht gedeckt werden. Der neue zusätzliche Bildungsgang würde der weitergehenden Deckung des Bedarfs dienen“, heißt es aus dem Amt von Stadtdirektorin Dagmar Becker. Würde dieser Bildungsgang nicht eingerichtet, sei zu befürchten, dass Interessenten an andere Standorte abwandern könnten. Geplant ist nun, dass die ersten Schüler ihre Ausbildung am 1. August 2024 aufnehmen können.