Wirtschaft in der bergischen Region in der Krise Zahl der Insolvenzen und stillen Pleiten steigt

Gemessen an der Anzahl der Mitarbeiter sind im ersten Halbjahr unter anderem folgende Firmen in wirtschaftliche Schieflage geraten: Schumann AG in Langenfeld (rund 120 Beschäftigte), InStyle Remscheid (38), Powder Tec in Leverkusen (46), RL Heinzelmännchen Seniorenbetreuung in Leverkusen (99) oder auch die Abwicklung GmbH Leverkusen (78).