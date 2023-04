Vereinbarung zum Schutz gegen Starkregen Gemeinsame Aufgabe Hochwasserschutz

Entscheidende Weichen habe man bereits gestellt, betont Solingens Ordnungsdezernent Jan Welzel: So stehe beim Wupperverband ein Hydrologe vom Dienst in kritischen Wetterlagen im engen Kontakt mit Krisenstab und Feuerwehr. Das habe sich bereits bei jüngeren Starkregenereignissen bewährt. Anfang des Jahres etwa hatte die Stadt nach erheblichen Regenfällen entschieden, vorsichtshalber frühzeitig die Wupperinsel in Unterburg räumen lassen. Auch die Vernetzung mit anderen Städten funktioniere: „Wenn ein Warnpegel in Beyenburg überschritten wird, wissen wir genau, wann es uns trifft.“ Die gemeinsame Vereinbarung der Städte und Verbände sieht Welzel als „Kodifizierung dessen, was unmittelbar nach dem Hochwasser vom Juli 2021 verankert wurde und gelebt wird.“