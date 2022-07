Ein Jahr nach dem Hochwasser : Wupperverband sieht sich durch Gutachten entlastet

Bergisches Land Ein vom Verbandsrat des Wupperverbandes in Auftrag gegebenes Gutachten zur Aufarbeitung des Extremhochwassers vom Juli 2021 kommt zu dem Schluss, dass der Verband keine Verantwortung für die verheerenden Schäden trägt, die seinerzeit bei der Flut entstanden sind.

Demnach kommt der Wissenschaftler vom Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft an der RWTH zu dem Schluss, dass der Verband im Vorfeld der Katastrophe am 14. Juli vergangenen Jahres korrekt gehandelt und sogar noch größere Schäden verhindert habe. So seien beispielsweise die Talsperren an der Wupper während des „Extremregenereignisses richtig bewirtschaftet worden“, fasste der Wupperverband jetzt eines der Gutachten-Ergebnisse zusammen.