Six-Bridges-Rally auch in Solingen Große Brücken-Tour mit Auto, Motorrad – oder Fahrrad

Übernachten will er im Zelt – und schließlich ab Porto, dem am weitesten entfernten Ort der Rallye, mit einem anderen Team nach zurück in die Heimat fahren. Ein Podcast habe ihn auf die „Six Bridges Rally“ aufmerksam gemacht, verrät der passionierte Radfahrer aus dem Ruhrgebiet. „Ich habe etwas neues gesucht, und dann habe ich mich mit den beiden Verrückten zusammengesetzt“, sagt er schmunzelnd mit Blick auf die beiden Organisatoren. Im Zuge seiner sportlichen Betätigung sammelt Knopp Spenden für ein SOS-Kinderdorf. Das passt auch zur Brücken-Rallye, zu dessen Charakteristika es ebenfalls gehört, dass alle Teilnehmer für einen wohltätigen Zweck ihrer Wahl Spenden einwerben. Insgesamt 130.000 Euro waren laut der Veranstalter auf diesem Wege in den ersten beiden Jahren in Summe für verschiedene soziale Organisationen zusammengekommen. Erstmals ist das Team des Brückensteigs, das geführte Touren über den Bogen des Müngstener Stahlkolosses anbietet, an der Rallye beteiligt, und das gleich in mehrfacher Hinsicht – als Sponsor, Mitfahrer und Ausrichter einer der vielen Sonderaufgaben, denen sich die Teilnehmer stellen müssen.