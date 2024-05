Bergischer Seniorentag am 25. Mai in Solingen Digitalisierung für Senioren oder warum „Pepper“ wieder arbeitslos ist

Er ist so groß wie ein Schulkind, hat Kulleraugen, bewegliche Finger und ein Display auf der Brust: Der humanoide Roboter „Pepper“ kam zum ersten Mal vor rund acht Jahren in Altenheimen zum Einsatz. Die Aufmerksamkeit, die dieses Thema erzeugte, war groß. Als Entertainer und Assistent, so hoffte man, sollte „Pepper“ Pflegekräfte entlasten. Doch jetzt fällt die Bilanz eher nüchtern aus: Im auch für Solingen zuständigen Erzbistum Köln, so ist jetzt vom Diözesan-Caritasverband zu erfahren, ist Pepper lediglich noch in einer von 160 Altenpflege-Einrichtungen im Einsatz. „Die Vorstellung, dass Pepper die Lösung für den Pflegenotstand ist, war von vornherein falsch. Pepper ist eher dafür gedacht, das Leben im Pflegeheim zu bereichern, er kann aber keinen Menschen ersetzen“, erläutert dazu Felix Carros, Sozioinformatiker an der Uni Siegen.