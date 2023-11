Gastronomie in Solingen Bergischer Hof bekommt neuen Betreiber

Seit vielen Jahrzehnten gehört der Bergische Hof zu einer der beliebtesten gastronomischen Adressen in Solingen. Generationen von Aufderhöhern haben dort ihre Feste gefeiert. Und die Vereine im Stadtteil nutzen das Restaurant ebenfalls für zahlreiche Veranstaltungen – wobei dies auch in Zukunft so bleiben soll. So wird der augenblickliche Betreiber Dimitrios Petsas zwar am 29. Februar kommenden Jahres zum letzten Mal Gäste in dem Traditionslokal willkommen heißen. Doch deshalb wird der Bergische Hof keinen einzigen Tag geschlossen bleiben. Und auch sonst soll sich so gut wie nichts verändern.