Frühjahrspressekonferenz der Industrie- und Handelskammer Miese Stimmung in der Wirtschaft

Die Klingenstadt ist mit einem Wert von plus sechs (Herbst 2023 minus eins) allein an den Zahlen gemessen Spitzenreiter im Bergischen. Eine positive Stimmung machte der IHK-Präsident zuletzt auch bei Firmenbesuchen auf der Messe Ambiente in Frankfurt aus. In Wuppertal wurde ein Geschäftslage-Index von minus acht (minus sieben) ermittelt.