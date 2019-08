73. Internationale Bergische Kunstausstellung : Zwei Kunstpreise erhöhen die Attraktivität

Eine Installation von Lisa-Julie Rüping, zu sehen im unteren Saal für Wechselausstellungen. Foto: Michael Tesch

Solingen Aus 230 Bewerbungen professioneller Künstler hat die Jury insgesamt 16 Positionen für die Schau im Solinger Kunstmuseum ausgewählt.

Von Fred-Michael Tesch

Mit der Verleihung des Bergischen Kunstpreises 2019 der National-Bank AG an die in Dortmund lebende Künstlerin Silke Schönfeld wurde am Freitagabend im Kunstmuseum die 73. Internationale Bergische Kunstausstellung eröffnet. Ausgewählt wurde Schönfeld für den mit 5000 Euro dotierten Preis von einer Jury, der auch Dr. Thomas Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank, angehörte.

Dieser erläutert im Katalog zur Ausstellung, warum das Essener Geldinstitut Kunstpreise für unverzichtbar hält: „In einer Zeit, in der politische und gesellschaftliche Umbrüche vielfach eine neue Intensität und eine bislang unbekannte Dimension erfahren haben, sind die Beschäftigung mit der Kunst und die Auseinandersetzung mit ihr nicht nur für das kulturelle Verständnis, sondern auch für die kulturelle Identität eines Landes und seiner Menschen von zentraler Bedeutung.“

Info Rund um die Bergische Die Künstler Helena Biermann, Malte Bruns, Felix Contzen, Yutao Gao, Johanna Honisch, Sangchul Lee, Jonas Maas, Conrad Müller, Beatrice Richter, Lisa-Julie Rüping, Maximilian Sänger, Barbara Schmidt, Émile V. Schlesser, Silke Schönfeld, David Semper, Tristan Wilczek. Kunstpreis Silke Schönfeld erhält den mit 5000 Euro dotierten Preis der National-Bank. Ausstellungsdauer Bis zum 27. Oktober im Kunstmuseum, Wuppertaler Straße 160. Katalog Auch in diesem Jahr hat das Druckhaus Fischer den Katalog kostenlos gedruckt. Jury Dr. Thomas A. Lange (Vorsitzender des Vorstandes der Nation-Bank), Christoph Kohl (Leiter Märkisches Museum Witten), Katharina Maderthaner (Künstlerin), Julia Ritterskamp (Kunsthistorikerin, Kuratorin), Dr. Christoph Schreier (Stellvertretender Direktor im Kunstmuseum Bonn), Gisela Elbracht-Iglhaut (Stellvertretende Direktorin im Kunstmuseum).

Auch die Stadt-Sparkasse Solingen engagiert sich bei der Bergischen seit vielen Jahren. Um genau zu sein: „Seit 32 Jahren ist der Publikumspreis fester Bestandteil der Internationalen Bergischen Kunstausstellung“, erklärte Sparkassen-Marketingchef Martin Idelberger auf der Pressekonferenz zur Ausstellung. In diesem Jahr hat das Geldinstitut den Publikumspreis aufgewertet. Nicht nur der Erste in der Gunst des Publikums, welches auch 2019 mit Stimmkarten seine Auswahl treffen wird, erhält einen Preis (1500 Euro), sondern diesmal auch der Zweite- (1000 Euro) und Drittplatzierte (500 Euro). „Durch die Wahlmöglichkeit setzen sich die Besucher intensiver mit der Kunst auseinander“, so Idelberger. Der für die Stadt-Sparkasse auch ein Bekenntnis abgab: „Wir werden alles dransetzen, auch in Zukunft Partner der Bergischen zu sein“.

Die Malerei von Helena Biermann zählt zu den Höhepunkten der diesjährigen Bergischen. Foto: Michael Tesch

Gisela Elbracht-Iglhaut, stellvertretende Leiterin des Kunstmuseums und seit vielen Jahren für die Bergische verantwortlich, freuten die Worte Idelbergers, weiß sie doch die Bedeutung der Preise richtig einzuschätzen: „Die Kunstpreise machen die Ausstellung für die Künstler zusätzlich attraktiver“. Bieten sie doch über die Möglichkeit der Teilnahme an der Bergischen hinaus weitere Anreize, sich zu bewerben.

Womit auch das kleine Manko jeder Bergischen benannt ist: Die Auswahljury kann nur aus den Künstlern auswählen, die ihre Mappen einreichen. Ist die Qualität der Einreichungen hoch, gibt es eine gute Bergische – wie in diesem Jahr, wo es der Jury wirklich gelungen ist, aus 230 Bewerbungen 16 junge Kunstpositionen auszuwählen, die den Anspruch erfüllen, „innovativ und spannend“ zu sein, so Elbracht-Iglhaut. Und die als Ganzes betrachtet auch einen guten Einblick in das aktuelle Geschehen in den Klassen der Düsseldorfer Kunstakademie gibt. Denn bis auf den Wuppertaler David Semper, der in Stuttgart studiert hat, waren alle anderen an der Akademie der Landeshauptstadt.

Laut ist die Bergische 2019 auch – also nicht erschrecken, wenn plötzlich die Konfetti-Kanonen der Installation von Emile V. Schlesser krachend goldenen Konfettistreifen in die Höhe schießen.

Silke Schönfeld hat für ihre Videoinstallation „kommt und guck selber“ den Kunstpreis 2019 der National-Bank erhalten. Foto: Michael Tesch