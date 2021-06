Wahl-Ergebnis : Henner Pasch ist neuer Präsident der Bergischen IHK

Solingen / Remscheid / Wuppertal Mit dem 40-jährigen Henner Pasch hat die Bergische Industrie- und Handelskammer (IHK) weiterhin einen Präsidenten aus der Klingenstadt.

Der geschäftsführender Gesellschafter der Fourtexx GmbH an der Grünewalder Straße in Höhscheid sowie Geschäftsführer der Alina GmbH in Bad Oeynhausen setzte sich am Dienstag gegen seinen Wuppertaler Konkurrenten Jörg Heynkes durch.