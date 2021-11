Bergische Industrie- und Handelskammer : Aufbruchstimmung bei der Solinger Wirtschaft

Beim Emfang der Solinger Wirtschaft diskutierten (vorne v.l.) Jan Coblenz (Brangs + Heinrich), Mirko Novakovic (Codecentric), IHK-Präsident Henner Pasch, Oberbürgermeister Tim Kurzbach und Jörg Püttbach (BIA) unter der Moderation von Thorsten Kabitz. Foto: Guido Radtke

Solingen Auf dem Jahresempfang im Alten Bahnhof ging es um Visionen für Solingen als Unternehmensstandort. Oberbürgermeister Tim Kurzbach und IHK-Präsident Henner Pasch betonten, es brauche mutige Menschen.

Bei seinem ersten Auftritt in Solingen als neuer Präsident der Bergischen Industrie- und Handelskammer (IHK) machte der Solinger Unternehmer Henner Pasch gleich deutlich, worum es ihm geht: um Visionen für die Stadt und um mutige Veränderungen. „Meine Homebase liegt bei den Wirtschaftsjunioren. Da haben wir schon immer tolle Themen überlegt und umgesetzt, um die Stadt und ihre Unternehmen voranzubringen“, sagte er auf dem Jahresempfang der Solinger Wirtschaft im alten Bahnhof.

Nun will Henner Pasch, der im Juni zum neuen IHK-Präsidenten gewählt wurde, ähnliche Ansätze in sein neues Amt übernehmen. Dazu diskutierte er mit drei Solinger Unternehmern und Oberbürgermeister Tim Kurzbach über Visionen für die Solinger Wirtschaft. Die Beteiligten schienen sich einig, dass es für die Klingenstadt als Unternehmensstandort Veränderungen sowie Lösungen für anstehende Transformationsprozesse brauche. Pasch sprach vom „Mut zur Veränderung“: „Wir wollen als IHK mit der Stadt in einen Dialog darüber kommen, wie wir wieder mutig sein können“.

Info IT-Unternehmer seit Juni neuer IHK-Präsident Zur Person Henner Pasch ist Geschäftsführer des 2006 gegründeten IT-Unternehmens Fourtexx. 2013 war er Kreissprecher der Wirtschaftsjunioren, 2019 wurde er erstmals in die Vollversammlung der Bergischen Industrie- und Handelskammer gewählt. Im Juni folgte die Wahl zum neuen IHK-Präsidenten. Sein Vorgänger Thomas Meyer trat nicht mehr zur Wahl an.

Mut brauche es zum Beispiel, um mehr Unternehmen nach Solingen zu holen. Das sei wichtig für die Stadt, betonte BIA-Geschäftsführer Jörg Püttbach. „Florierende Unternehmen lassen die Stadt florieren. Geld kommt durch die Unternehmen“, sagte er mit Blick auf Einnahmen aus Gewerbe-, Einkommens- und Umsatzsteuer. Es fehle der „Masterplan“, eine Gesamtstrategie, um Solingen für Unternehmen attraktiv zu machen, so Püttbach. „Erstmal brauchen wir einen allgemeinen politischen Willen.“ Daneben sei es wichtig, den Unternehmen in Solingen Impulse für Transformationsprozesse zu geben. Besonders in den Bereichen Digitalisierung und Nachhaltigkeit brauche es Hilfestellungen für den Mittelstand, forderte Jan Coblenz (Brangs + Heinrich).

Michael Wenge, Geschäftsführer der Bergischen IHK, begrüßte die Gäste in der Schalterhalle. Fotos (3): Guido Radtke Foto: Guido Radtke

Oberbürgermeister Tim Kurzbach mahnte, dass Forderungen alleine nicht reichen würden. „Wir müssen gemeinsam diskutieren und Menschen mitnehmen“, sagte er. „Das ist mein Masterplan für Solingen: mutige Menschen, selbstbewusste Menschen, die etwas unternehmen.“ Die Rahmenbedingungen spielten dabei eine wichtige Rolle, sagte Kurzbach. Dazu gehörten jedoch auch Entscheidungen, auf die die Solinger Politik keinen Einfluss habe. „Ich weiß, dass das Thema Steuern hochsensibel ist“, sagte Kurzbach mit Blick auf die Gewerbesteuer. „Aber wenn Bund und Land mir immer wieder den Teppich unter den Füßen wegziehen, dann sind Steuererhöhungen irgendwann nötig.“ Die Stadt müsse – wie Unternehmen auch – Einnahmen und Ausgaben in Einklang bringen, so Kurzbach.

Das sah Mirko Novakovic anders. „Bei riesigen Transformationen, wie es die Themen Umwelt oder Digitalisierung sind, schafft man es in Unternehmen nicht immer, Einnahmen und Ausgaben in Balance zu halten“, sagte der Codecentric-Gründer. Einen solchen Ansatz schlug er für Solingen vor. „Wir brauchen viel Kapital.“ Nur so könne man Unternehmen fördern und Veränderungen voranbringen. Novakovic betonte, dass es nicht nur Aufgabe der Stadt sei, dieses Kapital zur Verfügung zu stellen. „Es ist Geld vorhanden in der Stadt, wir müssen es ans Arbeiten bringen.“ Dafür müsse man „auch privatwirtschaftlich zusammenstehen“.

Der Andrang beim IHK-Empfang der Solinger Wirtschaft 2021 war groß. Der Einlass erfolgte nach der 2G-Regel. Foto: Guido Radtke

Wichtig sei außerdem, so Novakovic, die Lebensqualität in Solingen zu fördern. „Neben Unternehmen, die hierher kommen, gehört auch dazu, dass die Menschen sich hier wohlfühlen.“ Dazu sei zum Beispiel ein gutes Angebot in den Bereichen Gastronomie und Einzelhandel wichtig. Doch es sind auch weitere Aspekte, die zu einer lebenswerten Stadt beitragen, wie im Laufe der Diskussion deutlich wird. Der Einsatz gegen Antisemitismus zum Beispiel, den OB Kurzbach betonte. Oder auch das Thema Bildung.

Die werde aktuell zum Beispiel durch den neuen EUFH-Standort in Ohligs gefördert. Trotzdem gebe es in Solingen „signifikante Probleme auf dem Hochschul- und Ausbildungsmarkt“, wie Henner Pasch mit Blick auf die aktuelle Lage der Solinger Wirtschaft feststellte. „Der Fachkräftemangel ist dramatisch, und er wird sich beschleunigen“, sagte der IHK-Präsident.

Insgesamt sei die Lage der Solinger Wirtschaft in Ordnung. „Die Situation könnte schlimmer sein, aber auch besser“, sagte Pasch. Das Jahr sei für die Metall-, Elektro- und Schneidwaren-Industrie bislang „tendenziell gut“ verlaufen. Hotellerie und Gastronomie hingegen hätten gelitten – unter Corona und unter dem Hochwasser. „Und die Automobilindustrie tut sich insgesamt gerade schwer.“ Das liege auch an den Lieferkettenproblemen, so Pasch.