„Freten es jet Schönes“ : Bergisch speisen – von Panhas bis Kottenbutter

Solingen Keine Haut Cuisine, aber nahrhaft: Wo in Solingen noch typisch bergisch gegessen wird. Eine kleine Auswahl.

„Freten es jet Schönes, tweimol freten noch schöner“, schrieb Gisela Putra auf den ersten Seiten ihres Buchs „Kröppels, Schwert und Pillekuoken“. Wer alle Rezepte ausprobiert, kann fast 50-mal bergisch „freten“ – von Kottenbutter und Schnibbelsbohnensuppe über Rübstieleintopf und Panhas bis zu Heringsstipp „nach unserer Art“. Wer nicht selber kochen will oder kann, muss sich in Solinger Gaststätten mit einer kleineren Auswahl zufrieden geben – und längst nicht jedes Restaurant bietet bergische Gerichte an.