Bergbahntrasse in Solingen : Anwohner wehren sich gegen rasende Biker

Die Bergbahntrasse als Teil des Bergischen Panorama-Radweges läuft direkt an Grunenburg vorbei. Foto: Peter Meuter

Solingen Nahe Müngsten, in der Hofschaft Grunenburg, bangen Bewohner um die Sicherheit. Mit Schildern wollen sie Radfahrer aufmerksam machen.

Für die kommenden Tage haben die Meteorologen auch für Solingen noch einmal eine Rückkehr des Spätsommers vorhergesagt. Doch die Bewohner der kleinen Hofschaft Grunenburg unweit von Müngsten schauen zurzeit eher etwas zwiegespalten auf solche Wetterprognosen. Denn direkt neben den pittoresken Fachwerkhäusern verläuft von Theegarten aus zur Müngstener Brücke die Bergbahntrasse, die gerade an schönen Tagen von unzähligen Radfahrern genutzt wird. Wobei sich manche Biker, so berichten die Anwohner, bisweilen ausgesprochen rücksichtslos verhalten.

„Es gibt immer wieder gefährliche Situationen. So wurde eine Nachbarin schon zweimal angefahren“, sagte jetzt beispielsweise Oliver Alsdorf, der mit seiner Familie seit sechs Jahren in Grunenburg lebt und sich am vergangenen Wochenende nicht mehr anders zu helfen wusste, als selbst angefertigte Schilder – darunter eines mit Verkehrszeichen – an der Trasse aufzustellen. Darauf wurden die Radfahrer gebeten, doch lieber die oberhalb gelegene Straße Grunenburg zu nutzen und den Anwohnern so ein „wenig Ruhe zu gönnen“.

Info Ein Höhenunterschied von 113 Metern Trasse Die Bergbahntrasse ist 3,3 Kilometer lang. Die Route hat einen Höhenunterschied von 113 Metern. Speziell kurz vor der Hofschaft Grunenburg geht es verhältnismäßig steil bergab, so dass die Radfahrer, die von Theegarten Richtung Müngsten unterwegs sind, teils hohe Geschwindigkeiten erreichen. Seit Beginn der Corona-Krise hat die Zahl der Biker nach Einschätzung der Anwohner stark zugenommen.

Die Schilder sind zwar inzwischen von irgendjemandem wieder entfernt worden. Doch das Problem ist dadurch nicht gelöst. „Gerade die Mountainbiker kommen mit sehr hoher Geschwindigkeit an unseren Häusern und Gärten vorbei. Und wenn man etwas sagt, wird man teilweise sogar beschimpft“, klagte am Mittwoch ein anderer Bewohner, der die Stadt in der Pflicht sieht. „Es ist dringend zu überlegen, dass auf der Trasse ein Tempolimit von 10 km/h eingeführt wird oder die Radfahrer für die paar Meter an den Häusern absteigen“, forderte der Mann.

Inzwischen wieder verschwundene Schilder sollten die Biker auf einen anderen Weg lenken. Foto: Peter Meuter

Das wäre auch in den Augen von Oliver Alsdorf eine Option. Allerdings hat er wenig Hoffnung, dass bald Hilfe aus dem Rathaus kommt. „Ich habe mich bereits zweimal an das städtische Beschwerdemanagement gewendet. Aber bislang ist nichts geschehen“, sagte Alsdorf, der sich zunehmend Sorgen um seinen autistischen Sohn macht. Auch der 18-Jährige sei schon durch rücksichtslose Biker in brenzlige Situationen geraten. Oliver Alsdorf: „Leider kann man mit vielen der Radfahrer nicht sprechen. Die sehen das als Event, wenn sie mit hohem Tempo den Hang vor unseren Häusern runterfahren.“

Bei der Stadt ist die Problematik an der Bergbahntrasse bei Müngsten bekannt. „Die Situation wurde schon mehrfach gemeldet“, sagte ein Sprecher der Stadt in dieser Woche. Dabei verhalte es sich so, dass der besagte Weg bereits 2010 als Teil des Bergischen Panorama-Radwegs, der wiederum ein paar Meter hinter der Hofschaft auf die Remscheider Straße stößt, beschildert worden sei. Und dort habe der zuständige Landesbetrieb Straßen NRW bereits damals die „Schutzplanke bis zu der Wege-Einmündung erhöht, um dem Radverkehr das Befahren des Gehweges bis zur Ampelkreuzung zu ermöglichen“.

Denn zwischen dem Weg und der höher gelegenen „steilen Einmündung Grunenburg“ sei die Schutzplanke zu niedrig beziehungsweise der Gehweg zu schmal, weshalb eine Verlegung der Bergbahntrasse nicht infrage komme und damit der Bitte der Anwohner – zumal aufgrund der Kurven der Remscheider Straße in diesem Bereich – nicht entsprochen werden könne.

Darüber hinaus, so der Rathaus-Sprecher, sei der Trassenweg städtisches Eigentum, weswegen keine Schilder aufgestellt werden dürften. „Daher wird die Stadt die Schilder gegebenenfalls entsorgen, wenn sie nicht beseitigt werden. Denn der Panorama-Radweg wird häufig von Ortsunkundigen befahren, so dass eine verlässliche Fahrradwegweisung sehr wichtig ist und als Visitenkarte für die Stadt gilt“, hieß es aus der Verwaltung.