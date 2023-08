Angebot des Gesundheitszentrums Solingen Ein klares „Ja“ zur Schutzimpfung

Man schrieb das Jahr 1976, als Laborratte Nr. 10 herzhaft in meinen Zeigefinger biss. An die Tetanusspritze danach kann ich mich erinnern. An manchen anderen Impftermin nicht – auch wenn ein Zeitungsfoto aus den 50er Jahren belegt, dass der kleine „Peter“ tapfer den Piks von „Onkel Doktor“ ertragen hat. Welcher Impfstoff damals verabreicht wurde, interessierte den Fotografen nicht.