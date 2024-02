Angebot Klingenmuseum in Solingen Eigenes Damastmesser zeigt Wert des Handwerks

Am Anfang des Kurses stehen stets einige einführende Erklärungen, etwa über Werkzeuge und alles, was die Teilnehmer in den nächsten sechs Stunden erwartet. Dann gibt Knöpges jedem ein kleines, unscheinbares Päckchen von übereinander geschichteten Stoffen wie Mangan, Karbon, Nickel und weichen Baustählen. Das Ganze wird erhitzt, feuerverschweißt, dann mit dem Hammer bearbeitet und gefaltet. Durch die Wiederholung des Vorgangs erhöht sich die Zahl der Schichten. „Es ist faszinierend, diesen Prozess kennenzulernen“, sagt Vincent Willamowski. Und sein Vater ergänzt: „Es ist bemerkenswert, dass man aus so einem kleinen Paket eine 20 Zentimeter lange Klinge bekommt.“ Damit das Material die Temperatur von 1280 Grad Celsius im Ofen übersteht, wird es mit dem Salz Borax bestreut.