Abschied nehmen : Familien trauern am Grab oft allein

Birgit Di Gaetano kümmert sich als Friedhofsverwalterin der katholischen Pfarrgemeinde St. Sebastian um die Friedhöfe an der Hackhauser und Rosenkamper Straße. Foto: Peter Meuter

Solingen Obwohl die Anzahl der Gäste nicht reglementiert ist, bleibt die Trauergemeinde oft auf einen kleinen Kreis beschränkt.

Allzu große körperliche Nähe zu Personen außerhalb des eigenen Haushalts weitgehend zu meiden ist vielen Menschen nach zwölf Monaten Corona längst in Fleisch und Blut übergegangen. Doch manchmal ist das Bedürfnis zum anteilnehmenden Händedruck oder einer herzlichen Umarmung eben doch stärker als die Angst vor dem Virus – besonders, wenn es darum geht, Trost zu spenden. „Manche Trauergäste vergessen die geforderte Distanz in diesem besonderen Moment einfach“, erzählt Birgit Di Gaetano, die sich als Friedhofsverwalterin der katholischen Pfarrgemeinde St. Sebastian um die Friedhöfe an der Hackhauser und Rosenkamper Straße kümmert. Insgesamt hielten sich die Besucher bei Beerdigungen aber sehr gut an die Abstands- und Hygiene-Regeln. Eine Nachverfolgung wegen eines Infektionsfalles habe man bislang nicht aufnehmen müssen.

Und teilweise ist es offenbar die Mischung aus Disziplin und Vorsicht, die den letzten Weg Verstorbener gerade in diesen Zeiten oft zu einem einsamen werden lässt. Denn neben großen Bestattungen mit mehreren Dutzend Anwesenden habe es zuletzt auch vermehrt sehr kleine Beisetzungen gegeben, bei denen allenfalls eine Handvoll Verwandte am Grab standen. „Es ist sehr traurig, das zu erleben“, sagt Di Gaetano. Zumal viele alte Menschen angesichts der bestehenden Kontaktarmut bereits allein starben. „Dann blieben viele Dinge unausgesprochen“, gibt die evangelische Dorper Pfarrerin Raphaela Demski-Galla bedrückte Berichte von Trauernden wieder, deren Angehörige in Pflegeheimen oder Krankenhäusern abseits des gewohnten Umfeldes aus dem Leben schieden. Auch der Rückhalt durch große Trauergesellschaften in der gefüllten Kirche fehle vielen Hinterbliebenen, erklärt Demski-Galla.

Info Auflagen bei Bestattungen Die Personenzahl ist nicht begrenzt. Bis auf die nahen Angehörigen müssen die Teilnehmer aber auf Abstand achten. Sowohl in der Kapelle als auch auf dem Friedhof herrscht während der Beerdigung Maskenpflicht. Eine Kontaktliste soll die Rückverfolgung im Infektionsfall sicherstellen.

Wie viele Menschen sich bei der Beerdigung in der Kapelle aufhalten dürfen, richtet sich nach den örtlichen Gegebenheiten, von der Größe des Raumes über die Höhe bis zu den Möglichkeiten des Lüftens. „In unserer kleinste Kapelle dürfen zehn Platz nehmen, in der größten maximal 25“, berichtet Thomas Förster, Pressepfarrer des evangelischen Kirchenkreises.