Falscher Alarm Polizei lässt Zug am Solinger Hauptbahnhof räumen

Tatsächlich wurde nach Angaben der Bundespolizei keine Bedrohungslage festgestellt. Vielmehr trafen die Polizisten auf einen Mann in mittlerem Alter, der in einer Tasche einen Hammer mit sich führte. Der Hammer wurde anschließend sichergestellt, während der betroffene Zug der RB 48 ohne die Passagiere weiterfuhr. Erst vor Kurzem hatte es am Hauptbahnhof in Ohligs einen ähnlichen Einsatz gegeben, weil ein Unbekannter auf einer sozialen Plattform im Internet über einen Livestream einen Amoklauf in einem ICE angekündigt hatte. Auch dies stellte sich als falsch heraus.