Beamten-Wohnungsbauverein in Solingen : Auf dem Weg zur autofreien Siedlung

Vorstandsvorsitzende Karin Spiewak-Berg (l.) und der Auszubildende Benedict Baumung haben Ideen für die Siedlung Nachtigallenweg entwickelt. Foto: Uwe Vetter

Solingen Beim Modernisierungsprojekt in der Siedlung am Nachtigallenweg haben sich junge Leute Gedanken über künftige Wohnformen gemacht. Das Projekt des Beamten-Wohnungsbauvereins soll in den nächsten Jahren umgesetzt werden.

Die 27 Häuser in der Siedlung Nachtigallenweg des Beamten-Wohnungsbauvereins sind in die Jahre gekommen. Doch daran wollen die Vorstandsvorsitzende der 1912 gegründeten Genossenschaft, Karin Spiewak-Berg, und ihr Team etwas ändern. Nachhaltig soll die weitere Modernisierung der Häuser umgesetzt werden. Ökonomie, Ökologie und die Lebens- und Arbeitsverhältnisse sollen dabei berücksichtigt werden. „Es geht darum, unsere Objekte zukunftsfähig zu machen. Wir wollen CO 2 -neutral werden und soweit wie möglich unabhängig sein“, erklärt Spiewak-Berg.

Speziell mit Blick auf die in den 1950er-Jahren entstandenen 159 Wohneinheiten in der Siedlung am Nachtigallenweg wollte Spiewak-Berg aber auch wissen, was junge Menschen über künftiges Wohnen denken. Der 19-jährige Auszubildende Benedict Baumung, der beim Beamten-Wohnungsbauverein eine Lehre zum Immobilienkaufmann im zweiten Jahr absolviert, sollte sich darüber Gedanken machen.

Info Die Genossenschaft zählt 1209 Mitglieder Bestand Der Beamten-Wohnungsbauverein bewirtschaftet 813 Wohnungen in 190 Häusern. Die Genossenschaft wurde 1912 gegründet. Regiebetriebe 18 Handwerker, darunter drei Elektriker und fünf Installateure sowie Maurer und Stuckateure arbeiten für die Genossenschaft im Rahmen der Instandhaltung, aber auch bei Neubauprojekten. Mitglieder Die Genossenschaft zählt 1209 Mitglieder, die durchschnittliche Miete liegt bei 6,03 Euro pro Quadratmeter.

Heraus kamen vielfältige Ideen, die er recherchierte und an großen Stellwänden zusammentrug. Die Vorstandsvorsitzende sammelte dazu noch Fakten – es entstand ein Modernisierungsentwurf, der in Kürze den Mietern am Nachtigallenweg vorgestellt werden soll, sofern es die Corona-Lage zulässt. „Ein Haus wird abgerissen, ein Haus am Nachtigallenweg 3 wurde bereits modernisiert“, sagt Spiewak-Berg.

Idee ist grundsätzlich, „die Siedlung autofrei zu machen“. Die Fahrzeuge sollen am Rande der Siedlung abgestellt werden, mit E-Rollern und Lastenfahrrädern, die von der Genossenschaft zur Verfügung gestellt werden, können die Bewohner auch mit Einkäufen zu ihren Wohnungen gelangen. Oder aber zu Fuß gehen. Ziel ist es auch, das Nachbarschaftsleben zu fördern. Spezielle Kommunikationsflächen würden sich junge Leute dafür im zukünftigen Wohnumfeld wünschen.

Ressourcen- und flächenschonend soll die Modernisierung vonstattengehen. So sollen die bisher zweieinhalbgeschossigen Häuser um eine Etage aufgestockt werden. Dafür braucht es aber noch Genehmigungen von städtischen Stellen. Fassaden- und Dachbegrünungen sind ebenfalls vorgesehen. Mit Blick auf den Klimawandel sagt Benedict Baumung: „Es reicht nicht aus, nur Grünpflanzen zu setzen. Es muss mehr getan werden.“

Während der einzelnen Bauphasen des auf mehrere Jahre angelegten Modernisierungsprojektes sollen den Mietern innerhalb der Genossenschaft Ausweichquartiere angeboten werden. „Wir gehen Stück für Stück beziehungsweise Haus für Haus vor“, sagt Karin Spiewak-Berg und weiß: „Wir werden jeden Tag weiter dazu lernen“. Von daher sei beim Projekt Nachtigallenweg nichts in Stein gemeißelt.

Wobei aber auch bei diesem Projekt einmal mehr – wie schon in anderen Siedlungen des Beamten-Wohnungsbauvereins – Erd- und Luftwärme sowie Photovoltaikanlagen zum Zuge kommen sollen. „Wir haben schon neue Wärmepumpen bestellt“, sagt die Vorstandsvorsitzende dazu. In den Siedlungen an der Guntherstraße und in den Häusern an der Beckmannstraße beziehen die Mieter Spiewak-Berg zufolge schon seit etlichen Jahren ihre Heizwärme über Wärmepumpen. Zuletzt auch beim 2016 fertiggestellten Neubauprojekt an der Bismarckstraße. „Gut 20 Prozent unseres Hausbestandes werden aktuell mit Erdwärme versorgt“, so die Vorstandsvorsitzende der Genossenschaft.