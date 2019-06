Innenstadt Ohligs : Sparkasse startet mit Bauarbeiten in Ohligs

Ohligs Der Startschuss zum Umbau des alten Globus-Gebäudes am Markt soll möglichst noch im Juni erfolgen. Die Sparkasse wird dort ihre neue Filiale errichten. Ferner ist ein Supermarkt geplant. Eröffnung soll spätestens im Herbst 2020 sein.

Die Zeit des Stillstandes rund um den Marktplatz in Ohligs neigt sich unwiederbringlich ihrem Ende entgegen. Denn nachdem die Stadt Solingen bereits in der vergangenen Woche Grünes Licht für den Bau der neuen Sparkassen-Filiale am Markt geben konnte, hat die Stadt-Sparkasse Solingen am Montag angekündigt, möglichst noch in diesem Monat, spätestens jedoch Anfang Juli mit den Bauarbeiten am einstigen Globus-Gebäude beginnen zu wollen.