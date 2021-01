Solinger Innenstadt-Entwicklung : Baustart am Birkerbad steht nichts mehr im Weg

Solingen Der Parkplatz an dem im Jahr 2011 geschlossenen Hallenbad wird in den nächsten Tagen geschlossen. Auf dem Areal will ein Investor ein neues Wohnhaus mit knapp 40 Wohnungen errichten.

Nach Jahren des Stillstandes dürften wohl schon bald die Bagger rollen. Denn wie die Solinger Stadtverwaltung am Mittwoch mitgeteilt hat, gibt es nun endgültig grünes Licht für den Bau eines neuen Wohnhauses in unmittelbarer Nähe zum vor knapp zehn Jahren geschlossenen Birkerbad in der Stadtmitte.

So soll der Parkplatz neben dem alten Hallenbad bereits in den nächsten Tagen geschlossen werden, so dass das Areal nicht länger als Abstellfläche genutzt werden kann. Dafür soll dort durch einen Investor, der das Grundstück von der Stadt gekauft hat, in Zukunft das besagte Mehrfamilienhaus mit knapp 40 Wohnungen entstehen. „Der Bauvorbescheid liegt vor. Der Neubau soll starten, sobald die alte Bebauung abgerissen wurde und das Grundstück baureif ist“, hieß es nun aus dem Rathaus.

Zeitgleich hat der Investor auch das Birkerbad erworben. Wie berichtet sollen in dem historischen und unter Denkmalschutz stehenden Gebäude ein Bio-Supermarkt und weiteres Gewerbe entstehen. Nach der Schließung des Bades im Jahr 2011 hatte es immer wieder Anläufe gegeben, den Bau wiederzubeleben. Allerdings waren alle bisherigen Pläne stets gescheitert. Erst als sich vor einigen Jahren ein neuer Projektentwickler der Sache annahm, kam das Projekt Birkerbad wieder voran.

