Solinger Wohnungsbaugenossenschaften Lage auf Wohnungsmarkt angespannt

Angebot Einer der größten Wohnungsanbieter in der Stadt ist der Spar- und Bauverein Solingen. Rund 6900 Wohneinheiten in 1726 Häusern hält die Genossenschaft vor. Der Walder Spar- und Bauverein kommt auf 1012 Wohnungen und 256 Häuser. 813 Wohnungen in 190 Häusern hat der Beamten-Wohnungsbauverein vermietet. Der Bauverein Gräfrath verfügt über 665 Wohnungen in 180 Häusern. Die Eigenheim eG in Aufderhöhe hat 45 Häuser mit 286 Wohnungen.