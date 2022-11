Mietspiegel für Wermelskirchen, Hückeswagen, Radevormwald Der Baustopp ist „für Mieten katastrophal“

Was die Lage betrifft, gibt es innerhalb der Stadt allerdings größere Unterschiede. Wer etwa an der Elberfelder Straße in Bergerhof lebt, zahlt in der Regel einen Mietpreis über sechs Euro pro Quadratmeter. In der Innenstadt können die Mieten deutlich höher ausfallen. Wer versuchsweise das Heimatmuseum – Hohenfuhrstraße 8 – in der Mietspiegel-Datei des Mietervereins Oberberg und der Eigentümer-Gemeinschaft Haus und Grund eingibt, kommt auf ein Mietniveau von 6,26 Euro. Es geht auch noch höher – in der Straße „Am Krankenhaus“ liegt der Wert bei 6,37 Euro.