Themenwochen Suchen - Finden - Mieten Welche Versicherungen brauchen Mieter?

Ein Mieter-Leben ohne eine Haftpflichtversicherung ist sehr riskant, denn wenn der Mieter einen Schaden in der Mietwohnung verursacht, übernimmt in den meisten Fällen die private Haftpflichtversicherung die Kosten dafür. Im Extremfall bewahrt diese Police den Mieter vor finanziellen Schwierigkeiten. Die Privathaftpflicht übernimmt die Schäden an der gemieteten Immobilie („Mietsachschäden“). Dazu gehören fest eingebaute Gegenstände in der Mietwohnung, wie etwa Fenster, Türen oder Böden und fest mit dem Untergrund verbundene Teppiche.