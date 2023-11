Kommunale Wärmeplanung Warum Experten zum Abwarten raten

Auch Samy Gasmi von der EWR riet den rund 30 Anwesenden ebenfalls dazu, erstmal die Wärmeplanung abzuwarten, ehe Eigenheimbesitzer jetzt kostspielig und aufwendig die Heizungsanlagen ändern. Es könnte der Fall auftreten, dass die teure Wärmepumpe nicht benötigt wird, weil in unmittelbarer Nähe eine Wärmequelle vorhanden ist, an die man sich wesentlich kostengünstiger anschließen lassen könnte. „Ein Fernwärmenetz ist sinnvoll, weil man relativ einfach an Wärme kommt, ohne viel am eigenen Haus machen zu müssen.“ Schließlich hätten Eigenheimbesitzer möglicherweise bis 2035/2040 Zeit, „ihr Haus Wärmepumpen-ready zu machen, weil es dann kein Gas mehr geben wird.“