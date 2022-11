Wohnungsbesichtigung in Remscheid So klappt es mit dem Mietvertrag

Das Gefühl erinnert ein wenig an die Liebe auf den ersten Blick. „Die nehme ich“, sind meine ersten Worte, als Basak Gökce die Haustür öffnet und mich in die leerstehene Wohnung am Anton-Küppers-Weg hinein bittet. Eine große Fensterfront mit Terrassentür und Blick ins Grüne. Eine wunderschöne Aussicht. Direkt sehe ich mich mit der Kaffeetasse und mit Laptop arbeitend auf dem Sofa sitzend, während mein junger Hund im Garten tobt. „Wann kann ich einziehen?“, ist also meine zweite Frage. Die junge Frau von der Gewag lacht mich an. „Gar nicht. Die Wohnung ist bereits vergeben.“