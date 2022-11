Immobilie in Remscheid Das Reihenhaus, das keinen Käufer findet

Wald und Wiesen, wohin man schaut. Ein unverbauter Blick in das angrenzende Naturschutzgebiet, schöner kann man eigentlich kaum wohnen. Hier in dem neu entstandenen Wohnquartier „Am Wiesenblick“ in Bergisch Born können die Kinder noch im Grünen aufwachsen und vor der Tür Bobbycar und Fahrrad fahren.