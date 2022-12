Immobilie in Remscheid Das Reihenhaus, das keinen Käufer findet

In 19 Doppelhaushälften ist mittlerweile das Leben eingezogen, die meisten Türen und Fenster sind weihnachtlich dekoriert, auch die ersten Gärten sind bereits angelegt. Nur Nr. 20 steht noch immer leer. Es findet sich schlicht und einfach kein Käufer für das Haus Schwarzer Weg 42. Und das, obwohl Wohnraum auch in Remscheid so knapp ist.