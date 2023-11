Immobilienmarkt in Solingen Experte gibt Tipp für den Kauf eines Gebrauchthauses

Die Preise für Eigenheime in Solingen sind in den vergangenen zwölf Monaten um elf Prozent zurückgegangen. Zwar dürfte sich dieser Trend nach der Einschätzung von Georg Görnert, Gebietsleiter der Landesbausparkasse LBS in Solingen, wegen der hohen Nachfrage nicht weiter fortsetzen. Dennoch sind ältere Eigenheime mit hohen Heizkosten und entsprechendem Modernisierungsbedarf besonders betroffen – „und Häuser sind in Solingen immerhin durchschnittlich 60 Jahre alt“, sagt Görnert.