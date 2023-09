Bauen in Solingen „Holz muss gepflegt werden“

Die Männer und das Holz: Kurz nachdem die Technischen Betriebe 1997 einen Verwaltungstrakt in Holzbauweise errichtet hatten, entschied man sich auch beim Solinger Spar- und Bauverein für den nachwachsenden Baustoff. „Die Holzbauweise wurde von unserem damaligen Vorsitzenden Dr. Peter Zimmer favorisiert“, erinnert sich SBV-Vorstand Jürgen Dingel. In Höhscheid entstanden zwei mehrgeschossige Komplexe am Zaunkönigweg (1998) und am Königsmühler Weg (1999).