Baudenkmäler in Solingen Walter Scheel kam durch den Hintereingang

Ein kleiner Speisesaal schließt sich an die Lehrküche an – und damit schließt sich der Kreis zu Kieserling. Denn auch der Maschinenbauer bewirtete seine Gäste am Birkenweiher, allerdings im ab 1960 angebauten neueren Verwaltungstrakt. Davor, blickt der frühere Verkaufsingenieur Hans Gerd Winterberg zurück, habe man Geschäftsfreunde eher in die Schloss-Gaststätte in Burg oder ins Hanseatic-Hotel an der Goerdelerstraße geführt. „Die Gastronomen freuten sich immer, wenn wir kamen.“