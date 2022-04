Baudenkmäler in Solingen : Ein Bunker, getarnt als großes Wohnhaus

Der Bunker an der Walter-Dodde-Straße in unmittelbarer Nähe zum Einkaufszentrum Grünewald steht seit 2014 unter Denkmalschutz. Ein Jahr später ging das Gebäude nach einem Verkauf in privatem Besitz über. Foto: Guido Radtke

Solingen Der Hochbunker an der Walter-Dodde-Straße steht seit 2014 unter Denkmalschutz und ist in privater Hand. Weitere Verkäufe anderer Bunker wurden wegen des Kriegs in der Ukraine gestoppt.

Von Fred Lothar Melchior

Beim Tag des offenen Denkmals brachte das Jahr 2005 einen Besucherrekord. 60 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und auf den Tag genau vier Jahre nach dem Attentat auf die Zwillingstürme in New York zog das Motto „Krieg und Frieden“ bundesweit rund 4,4 Millionen Besucher an.

In Solingen gab es an jenem zweiten September-Wochenende schönere Ausflugsziele als Kriegsrelikte und Friedhöfe. Man konnte sich beispielsweise auf dem Zöppkesmarkt amüsieren oder den Teilnehmern der Wupperfloßfahrt zusehen. Der Tag des offenen Denkmals fand, auch in der Lokalpresse, zwangsläufig nur unter „ferner liefen“ statt.

Info Auch Kriegerdenkmäler stehen unter Schutz Weltkriege In die Denkmalliste der Stadt aufgenommen wurden in den 1980er Jahren auch Ehrenmäler: das an der Jahnkampfbahn, das an 690 im Ersten Weltkrieg gefallene Walder erinnert (1987 eingetragen), und das am Mosesberg, wo das Gedenken an 56 im Zweiten Weltkrieg gestorbene Burger bewahrt wird (1984). An der Laibacher Straße findet sich zudem ein denkmalgeschützter Gedenkstein der Ohligser Fleischerinnung. Er stand früher am Schlachthof an der Hildener Straße und führt die Namen von neun im Ersten Weltkrieg Umgekommenen auf (1987).

Aber die Zeiten haben sich geändert: Neben den Blick zurück ist auf einmal die Angst vor morgen getreten. Der Überfall Russlands auf die Ukraine gibt dem Zivilschutz wieder Bedeutung. Nur: Anders als 2005, als der während des Kalten Krieges modernisierte Hochbunker an der Walter-Dodde-Straße besichtigt werden konnte, hat Solingen heute keine funktionsfähigen Bunker mehr.

In den Jahren 1940 auf 1941 wurde der Hochbunker gebaut. Foto: Stadtarchiv Solingen

Der kastenförmige Luftschutz-Hochbunker steht offiziell seit Herbst 2014 auf der Denkmalliste der Stadt Solingen. Ein Jahr später wurde er von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben verkauft – angeboten für 150.000 Euro. Die Besitzer leben in Köln. Zeitzeugen, die 2005 noch von den beklemmenden Momenten im Bunker berichteten, sind selten geworden. Die Untere Denkmalbehörde hat aber zusammengetragen, wie der Koloss entstanden ist, wie er genutzt wurde und warum er „Denkmaleigenschaften“ hat.

Das Stadtarchiv bewahrt einige wenige Bilder vom Bau in den Jahren 1940 und 1941 auf. Im Juni 1940 hatte es bereits die ersten Luftangriffe auf Solingen gegeben. Bis zum letzten am 17. April 1945 wurden es fast 100. Rund 2000 Menschen kamen ums Leben, etwa 2500 wurden verwundet. Bis zu 1700 Personen soll der Bunker in der Nähe der Firmen Zwilling und Herder (heute Gründer- und Technologiezentrum) im Zweiten Weltkrieg Schutz geboten haben. Während des Kalten Kriegs in den 1980er Jahren erhielt er eine neue technische Ausstattung und wurde auf 927 Plätze ausgelegt.

Der „einzige horizontal gelagerte Hochbunker in Solingen“ mit 80 bis 1,20 Meter dicken Stahlbetonwänden sollte wie ein großes Wohnhaus wirken: Er hat ein vorgetäuschtes, bombensicheres Walmdach, „Blendfenster“ und Lüftungsnasen an der Traufe, die als Erker oder „Zwerchhäuser“ gestaltet wurden. Der sechsgeschossige Bau (Unter-, Erd- und Dachgeschoss sowie drei Obergeschosse) hat zwei Eingänge („mit Splitterschutzvorbau“) und zwei Treppenhäuser. Von einem Mittelflur aus ging es früher in kleine Schutzräume (Kojen). Später schrieben die Nationalsozialisten vor, dass nur noch große, ungeteilte Schutzräume gebaut werden sollten.

Nach der Wende lebten noch einige der ersten Aussiedler für kurze Zeit in dem „öffentlichen Gemeinschaftsbauwerk von großer historischer Bedeutung“. Bei der Wiederinbetriebnahme des Bunkers waren technische Anlagen erneuert worden, im Untergeschoss speziell die Luftfilteranlage und die Sandfilterräume. Sonst, urteilen die Denkmalschützer, sei der Bunker „außen und innen weitgehend unverändert erhalten, wobei sich im Inneren die beiden Nutzungsschichten Zweiter Weltkrieg und Kalter Krieg durchdringen“.

In der Klingenstadt gibt es eine Reihe weiterer Hochbunker, die Denkmalexperten gerne unter Schutz stellen würden. Der Hochbunker an der Weißenburgstraße in Merscheid wurde ebenfalls während des Kalten Krieges reaktiviert, als man Angst vor einem russischen Atomschlag hatte. Auch ihn bot die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben an – wie den in Remscheid-Süd. Der Hochbunker an der Bliedinghauser Straße wurde 2006 in die Remscheider Denkmalliste eingetragen. Für beide Bunker gilt jetzt aber ein vorläufiger Verkaufsstopp: „Im aktuellen Kontext des Krieges in der Ukraine hat sich der Bund dafür entschieden, die weitere Entwidmung öffentlicher Schutzräume zunächst ruhend zu stellen und das Rückabwicklungskonzept . . . zu überprüfen“, heißt es bei der Bundesanstalt in Bonn.

Sollte der Stopp aufgehoben werden, macht es nach den Erfahrungen der Bonner keinen Unterschied, ob ein Bunker denkmalgeschützt ist oder nicht: „Der Verkauf einer unter Denkmalschutz stehenden Liegenschaft erfordert einen erhöhten Abstimmungsbedarf. Zudem ist für potenzielle Käufer eine mögliche Nutzung gegebenenfalls eingeschränkt.“